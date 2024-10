Grande Fratello, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina Alfonso Signorini? La citazione pubblicata dopo la diretta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se le dinamiche nella casa del Grande Fratello sono intense e coinvolgenti, non da meno sono quelle in studio. Da qualche giorno a questa parte si parla di un certo attrito tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. I due si sarebbero beccati in diverse occasioni e in particolare alcune prese di posizioni da parte della Luzzi non sarebbero piaciute al padrone di casa. Nell’ultimo appuntamento, un altro commento, questa volta di Signorini, avrebbe trovato l’opposizione dell’opinionista, la quale ha lasciato un commento velenoso su Instagram. Grande Fratello: alta tensione tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini Sebbene Alfonso Signorini abbia fatto di tutto per avere Beatrice Luzzi tra gli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello, i rapporti con lei si starebbero incrinando di puntata in puntata. Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina Alfonso Signorini? La citazione pubblicata dopo la diretta Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se le dinamiche nella casa delsono intense e coinvolgenti, non da meno sono quelle in studio. Da qualche giorno a questa parte si parla di un certo attrito tra. I due si sarebbero beccati in diverse occasioni e in particolare alcune prese di posizioni da parte dellanon sarebbero piaciute al padrone di casa. Nell’ultimo appuntamento, un altro commento, questa volta di, avrebbe trovato l’opposizione dell’opinionista, la quale ha lasciato un commento velenoso su Instagram.: alta tensione traSebbeneabbia fatto di tutto per averetra gli opinionisti della nuova edizione del, i rapporti con lei si starebbero incrinando di puntata in puntata.

“Jessica - Jessica”. Grande Fratello - le urla di Enzo Paolo in giardino. Poi tutti senza parole - com/ZdqFjO11Qy— noel (@noel93_) October 15, 2024 C’è chi ha commentato sui social: “Ho riso più del dovuto e il dovuto era già molto”, “Giglio scioccato ahaha”, “Ti ringrazio per questo video, non so quando mi riprenderò”. Le telecamere hanno indugiato su di lui e si è potuto notare il tono del concorrente, che richiamava a gran voce la coinquilina. (Caffeinamagazine.it)

Al Grande Fratello è guerra nella notte : scoppia la lite che coinvolge molte concorrenti «Mi hai tirato una spallata» (VIDEO) - Jessica, provocandola, ha incalzato in questo modo: “E piangici cara mia! Sai cosa mi frega di te? Meno di zero, m’importa una sega ciaone“. Ma cosa è successo? Come sappiamo, fra queste donne, gli equilibri nella casa di Cinecittà sono da sempre precari… Tutto è nato quando Mariavittoria ha detto al “gruppo rivale” di essersi sentita guardata male e spesso giudicata. (Donnapop.it)

Grande Fratello - lite tra Yulia e Mariavittoria : «Covi rancore e sparli» - Nello specifico, la donna ha accusato la coinquilina di essere falsa, in quanto in puntata appare come un agnellino, mentre poi alle spalle sparla di tutti. Ad appoggiare Yulia ci sono state le Non è la Rai e Shaila Gatta, che si è lasciata andare alla passione con Javier Martinez, mentre dalla parte di Mariavittoria si sono schierate Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. (Tvpertutti.it)