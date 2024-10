Gli Angeli sono tornati: lo show di Victoria's Secret visto con gli occhi della gen z (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli Angeli sono tornati: il Paradiso patinato prima, la caduta negli Inferi poi e quel mix tra nostalgia e inclusione che, oggi, sembra un Purgatorio. Ecco come ho vissuto queste fasi dantesche da ragazza della gen z Vanityfair.it - Gli Angeli sono tornati: lo show di Victoria's Secret visto con gli occhi della gen z Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli: il Paradiso patinato prima, la caduta negli Inferi poi e quel mix tra nostalgia e inclusione che, oggi, sembra un Purgatorio. Ecco come ho vissuto queste fasi dantesche da ragazzagen z

Victoria’s Secret riporta gli Angeli in passerella (e le top ci sono tutte - comprese Vittoria Ceretti e Carla Bruni al loro debutto) - Dopo sei anni di stop il brand di lingerie è tornato con una sfilata evento a New York, che vuole dare il via a un nuovo corso. Tra ospiti musicali e top model di ieri e di oggi, ecco com'è andata e cosa è cambiato rispetto al passato. (Vanityfair.it)

Angelina Mango k.o. per una rinofaringite - saltano le date di Napoli e Molfetta : «Sono mortificata ma non è il momento di essere testarda» - Chi l’ha sentita il 14 ottobre a Napoli, nella prima delle due date in programma durante il suo tour, se ne è accorto che qualcosa non andava. siete stati la più grande dimostrazione d’amore. Scusate ancora, e Napoli: grazie per ieri. Angelina Mango ha dovuto cancellare due date del suo tour, quelle del 15 e 16 ottobre, a causa di un forte mal di gola. (Open.online)