Giampaolo Amato condannato all’ergastolo. “Ha ucciso moglie e suocera” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I giudici della Corte d’Assise di Bologna, dopo 5 ore di camera di consiglio, hanno emesso la loro sentenza Repubblica.it - Giampaolo Amato condannato all’ergastolo. “Ha ucciso moglie e suocera” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I giudici della Corte d’Assise di Bologna, dopo 5 ore di camera di consiglio, hanno emesso la loro sentenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna - chiesto l’ergastolo per Giampaolo Amato : accusato di aver avvelenato moglie e suocera - La procuratrice aggiunta di Bologna Morena Plazzi ha chiesto l'ergastolo nei confronti dell'ex medico della Virtus Giampaolo Amato, accusato dell'omicidio aggravato della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giampaolo Amato processo a Bologna - la procura : “Ha ucciso la moglie Isabella e la suocera a sangue freddo : ergastolo” - Nessuna di queste due morti ha qualcosa di naturale, ci troviamo davanti a due morti criminali”. . La morte di Isabella Linsalata e Giulia Tateo si collegano quindi “in un quadro di premeditazione. Bologna, 18 settembre 2024 - “Giampaolo Amato è l'unica persona che aveva strumenti, abilità e conoscenza per causare queste morti. (Ilrestodelcarlino.it)

“Uccise la moglie e la suocera avvelenandole” : chiesto l’ergastolo per Giampaolo Amato - ex medico della Virtus Bologna - È questa la richiesta avanzata dalla procura di Bologna nei confronti di Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Bologna, accusato dell’omicidio aggravato della moglie, Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, uccisa tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, trovata morta 22 giorni prima della figlia. (Ilfattoquotidiano.it)