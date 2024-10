Gazzotti fa tris alla prima di campionato: bene l’esordio per la Volley Valdarno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Buona la prima della Bindi Spa Passione Volley Valdarno, che al debutto nel campionato di B1 femminile ha sconfitto con un perentorio 3-0 (25-17, 25 -22 e 25 -18) la BSC Volley Sassuolo che niente ha potuto, nel parquet del Palagalli di San Giovanni, alla forza delle ragazze di Marco Gazzotti. La Bindi meglio di così non poteva di certo partire in un torneo nel quale la neonata realtà valdarnese vorrebbe recitare un ruolo di primo piano. Primo set che vede subito le padroni di casa prendere le misure alle ospiti arrivando anche a cinque lunghezze di distanza, secondo set più combattuto soprattutto nella parte centrale. Nel terzo set, dopo il vantaggio di due lunghezze parte delle ospiti, è venuta fuori la grinta delle ragazze di Gazzotti che hanno rialzato la testa e portato in fondo un risultato importante per partire col piede giusto nella nuova stagione. Lanazione.it - Gazzotti fa tris alla prima di campionato: bene l’esordio per la Volley Valdarno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Buona ladella Bindi Spa Passione, che al debutto neldi B1 femminile ha sconfitto con un perentorio 3-0 (25-17, 25 -22 e 25 -18) la BSCSassuolo che niente ha potuto, nel parquet del Palagalli di San Giovanni,forza delle ragazze di Marco. La Bindi meglio di così non poteva di certo partire in un torneo nel quale la neonata realtà valdarnese vorrebbe recitare un ruolo di primo piano. Primo set che vede subito le padroni di casa prendere le misure alle ospiti arrivando anche a cinque lunghezze di distanza, secondo set più combattuto soprattutto nella parte centrale. Nel terzo set, dopo il vantaggio di due lunghezze parte delle ospiti, è venuta fuori la grinta delle ragazze diche hanno rialzato la testa e portato in fondo un risultato importante per partire col piede giusto nella nuova stagione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tuscania volley - prima di campionato contro l'Armundia virtus : "Dobbiamo essere subito incisivi" - . Quella romana. Maury's Com Cavi vs Armundia virtus Nelle ultime stagioni le due squadre non hanno avuto occasione di incontrarsi. . Pallavolo, al via il campionato di serie B con la Maury's Com Cavi Tuscania che alle 16,30 esordirà in trasferta nella Capitale in casa dell'Armundia virtus Roma. (Viterbotoday.it)

Volley - prima trasferta per la Verodol sul campo del Montebianco Volley - Un risultato che non rende giustizia alla formazione di Pieve a Nievole che è stata in partita fino all’ultimo punto in tutti i set. . Pisa, 11 ottobre 2024 - Secondo giornata di campionato e la Verodol CBD sarà impegnata, sabato 12 alle 17:30, nella prima trasferta stagione sul campo del Montebianco Volley a Pieve a Nievole. (Lanazione.it)

Volley A1 femminile - prima trasferta per la Reale Mutua Fenera Chieri - Di derby in derby, dopo il vittorioso debutto casalingo di domenica scorsa contro Novara, per la prima trasferta della stagione la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 lancia la sfida a un’altra delle squadre piemontesi della Serie A1 Tigotà: l’Honda Olivero Cuneo. L’appuntamento è per domenica 13... (Today.it)