Gas russo, a dicembre cambia di nuovo tutto. Cosa dobbiamo aspettarci (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una nuova crisi del gas si sta per abbattere sull'Europa, e ancora una volta c'è di mezzo la guerra tra Russia e Ucraina. Secondo le ultime notizie, infatti, l'Ucraina non estenderà l'accordo di transito per i flussi con la Russia dopo la sua scadenza, ovvero il 31 dicembre 2024. Nonostante Mosca ormai fornisca solo una minima quantità di gas all'Europa, la fine dell'accordo di transito con Kiev – che ha consentito finora il passaggio di alcuni flussi cruciali per diversi Paesi europei – potrebbe creare nuovi problemi di approvvigionamento. L'Ue potrà davvero fare a meno del combustibile russo? Secondo le stime, proprio dicembre farà da banco di prova: è infatti questo il mese individuato per lo scoppio della crisi del gas in Europa.

