.com - Francis Ford Coppola riceve la Lupa Capitolina da Gualtieri: «Onorato, sono figlio di questa terra»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il video integrale della consegna della, massima onorificenza della città di Roma, al registada parte del sindaco Robertoin Campidoglio Vi presentiamo il video integrale della cerimonia di consegna della, massima onorificenza della città di Roma, al registada parte del sindaco Robertonell’aula Giulio Cesare in Campidoglio. In seguitoha tenuto una masterclass per gli studenti di cinema di Alice nella città, mentre lunedì ha vissuto un’intesa giornata a Cinecittà,ndo la chiave degli Studios e l’intitolazione di una via.