Focus ESG – Episodio 38 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Molti manager in questi anni sono stati più attenti al profitto che al ruolo delle aziende nella società. Le 3 dimensioni della sostenibilità ESG permettono di soddisfare la resilienza dell’uomo e dell’ambiente in cui vive e anche di fare profitto. Oggi ci vogliono più comitati indipendenti e competenti per corretti incentivi ai manager in ottica sostenibilità nel lungo periodo e non nel breve. Serve capacità di metriche e analisi per misurare correttamente e ridurre i rischi di Greenwashing. E’ anche fondamentale il ruolo dei media e dei cittadini/consumatori che devono essere più attenti nel valutare e nel premiare le aziende che puntano alla resilienza nel lungo periodo e non al mordi e fuggi. Unlimitednews.it - Focus ESG – Episodio 38 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Molti manager in questi anni sono stati più attenti al profitto che al ruolo delle aziende nella società. Le 3 dimensioni della sostenibilità ESG permettono di soddisfare la resilienza dell’uomo e dell’ambiente in cui vive e anche di fare profitto. Oggi ci vogliono più comitati indipendenti e competenti per corretti incentivi ai manager in ottica sostenibilità nel lungo periodo e non nel breve. Serve capacità di metriche e analisi per misurare correttamente e ridurre i rischi di Greenwashing. E’ anche fondamentale il ruolo dei media e dei cittadini/consumatori che devono essere più attenti nel valutare e nel premiare le aziende che puntano alla resilienza nel lungo periodo e non al mordi e fuggi.

