Ilgiorno.it - Fiorisce il giardino di Danae 2024: "Un viaggio danzante senza limiti nella biodiversità degli artisti"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Festival“ dà il via sabato alla sua XXVI edizione, che sarà di scena fino al 3 novembre, facendo proprio il “Manifesto ribelle e sentimentale per filosofi giardinieri” di Jorn de Précy, dal bel titolo “E ilcreò l’uomo”. Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristiani, animatori del Teatro delle Moire, sono i responsabili storici, o meglio gli “agitatori culturali” instancabili del mondodi. A raccontarcelo è Alessandra De Santis. Qualefiorirà a? "Ildella meraviglia e della contemplazione, un po’ selvatico, al di fuori dello stretto controllo umano, lasciando che laculturale eca accada; quel piccolo libro green anti-antropocentrico che ci ispira corrisponde bene alle nostre visioni, al nostro interesse per scoprire ‘erbe nuove’, per sorprendere noi stessi,sapere dove e come cresceranno".