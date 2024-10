Elezioni amministrative a Nettuno Daniele Maggiore candidato unitario del centrodestra

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024- “Il prof.è ilsindaco individuato adai partiti e dai movimenti civici che si riconoscono nei valori di. La coalizione di, pronta ad offrire ai cittadini un progetto serio e autorevole, comunica inoltre che aprirà le liste soltanto a coloro i quali non hanno ricoperto il ruolo di assessori o che abbiano svolto un ruolo attivo nel processo decisionale che ha portato allo scioglimento dell’amministrazione comunale. La volontà è quella di proporre alla Cittadinanza persone in grado di amministrare la cosa pubblica nel segno della capacità e della legalità”, Lo si legge in una nota congiunta dei segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.