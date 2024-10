“Duettar cantando”, nella selva della poesia per musica barocca con l’ensemble Ludus Orionis (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Clusone. Sabato 19 ottobre la stagione concertistica della terza edizione di musica Mirabilis, il festival musicale internazionale dedicato alla riscoperta del compositore clusonese Giovanni Legrenzi, presenta il concerto «Duettar cantando». nella selva della poesia per musica barocca, che vedrà protagonista l’ensemble Ludus Orionis, originale ed affermata formazione di artisti di grande livello, costituita da due soprani, Santina Tomasello, Jennifer Schittino, e dal clavicembalista Andrea Perugi. Saranno loro gli interpreti del concerto – nella Chiesa di San Defendente a Clusone, alle 20,30 – dedicato interamente all’esecuzione di una silloge di brani tratti dalle tre raccolte per voce e basso continuo, pubblicate da Legrenzi in un breve arco di tempo che va dal 1676 al 1678: Cantate e canzonette a voce sola, op. XII (1676), Idee armoniche, op. XIII (1678) ed Echi di riverenza, op. Bergamonews.it - “Duettar cantando”, nella selva della poesia per musica barocca con l’ensemble Ludus Orionis Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Clusone. Sabato 19 ottobre la stagione concertisticaterza edizione diMirabilis, il festivalle internazionale dedicato alla riscoperta del compositore clusonese Giovanni Legrenzi, presenta il concerto «».per, che vedrà protagonista, originale ed affermata formazione di artisti di grande livello, costituita da due soprani, Santina Tomasello, Jennifer Schittino, e dal clavicembalista Andrea Perugi. Saranno loro gli interpreti del concerto –Chiesa di San Defendente a Clusone, alle 20,30 – dedicato interamente all’esecuzione di una silloge di brani tratti dalle tre raccolte per voce e basso continuo, pubblicate da Legrenzi in un breve arco di tempo che va dal 1676 al 1678: Cantate e canzonette a voce sola, op. XII (1676), Idee armoniche, op. XIII (1678) ed Echi di riverenza, op.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Smile 2 : Naomi Scott si trasforma nella popstar che è in lei per il sequel horror musicale - Credo che sia stato uno dei primi giorni in cui sono stato in studio che abbiamo co-scritto insieme “Just My Name” su Zoom, che è una delle canzoni del film. È così talentuosa e incredibile. Sì, quindi ero molto ben idratato”. Cinefilos. Il film horror psicologico espande la storia del suo predecessore, riprendendo il discorso dopo che Joel (l’attore di ritorno Kyle Gallner) ha contratto la ... (Cinefilos.it)

Mauro Repetto - "Alla ricerca dell'Uomo Ragno" - un viaggio nel tempo e nella musica : il tour teatrale a Pinerolo - . Parte da qui, dalla città che lo ha visto nascere artisticamente, il tour teatrale di Mauro Repetto, alla scoperta della storia degli 883. Pavia, 11 ottobre 2024. . "Alla ricerca dell'Uomo Ragno" è uno spettacolo unico nel suo genere, un viaggio nel tempo che ripercorre le tappe fondamentali di una. (Torinotoday.it)

I versi musicali di Bassani nella Bologna di Arcangeli - La collana «Officina d’autore», edita da Officina Libraria, è stata inaugurata nel 2021 con la pubblicazione di «Una città di pianura» e altri racconti giovanili di Giorgio Bassani, a cura […] The post I versi musicali di Bassani nella Bologna di Arcangeli first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)