Doppia festa per Valentino Rossi: gioia immensa

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)per: il pilota di Tavullia al settimo cielo per la notizia bellissima che lo vede coinvolto da vicino Ci sono giorni nella vita di una coppia che sono indimenticabili. Come il matrimonio, ad esempio e poi a seguire anche quella della nascita di un figlio. Ma anche diventare zii è qualcosa di davvero unico: il figlio di un fratello o di una sorella rimane come una delle emozioni più belle della vita.(Lapresse) – Ilveggente.itEd è proprio questache ha colpito. Luca Marini infatti, fratello del pilota di Tavullia, è diventato papà . Sposato con Marta Vincenzi, il pilota della scuderia appunto di, ha avuto un dono una splendida bambina: Angelina Luce Marini. “Senza fiato, sei perfetta. Amore così grande non potevamo mai pensare di provare“.