"Dopo 15 anni sono pronta a rompere il voto di castità. Voglio amare di nuovo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Simona Tagli rompe il voto di castità Dopo 15 anni: pronta a riabbracciare l'amore Dopo 15 anni di astinenza, Simona Tagli, la nota showgirl, è pronta a rompere il voto di castità. Il 10 dicembre 2009, giorno della Madonna di Loreto, Simona ha preso la decisione personale di dedicarsi completamente al suo ruolo di madre e alla sua fede. Ora è pronta a "tornare all'amore", come ha rivelato in una prossima puntata di Storie di donne al bivio, in onda sabato 19 ottobre alle 15:30 su Rai 2. Un cammino di fede e dedizione alla maternità Simona, che ora ha 60 anni, non si pente dei suoi 15 anni di astinenza. Spiega che il suo voto di castità era profondamente legato al suo impegno di essere madre. Dopo la separazione da Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia, ha trovato conforto nella fede, che è diventata il suo pilastro nei momenti difficili.

