Bollicinevip.com - Dalila Gelsomino parla della sua rottura con Eros Ramazzotti e delle dinamiche tossiche

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È ufficiale: la relazione traè giunta al termine. La giovane ex fidanzata del celebre cantante ha finalmente rotto il silenzio, svelando i motiviattraverso Instagram. Dopo mesi di indiscrezioni, la situazione sembra ora chiara. La coppia, legata da circa due anni, aveva già fattore di sé nei mesi scorsi. Le prime voci di crisi erano emerse a luglio, ma nénéavevano confermato le speculazioni. L’assenza di foto insieme e il silenzio sui social avevano alimentato i dubbi. In una serie di storie su Instagram,ha condiviso il suo dolore. “Sono stati mesi di grande silenzio, dove ho scelto di fare un passo indietro”, ha dichiarato. Le sue parole rivelano un malessere profondo, in cui la dignità non è stata tutelata come avrebbe dovuto.