Corruzione annullate le condanne al giudice Alberto Capuano e agli altri imputati

È stata annullata la condanna nei confronti del giudice Alberto Capuano, finito in carcere il 3 luglio 2019 nell'ambito di un'indagine antiCorruzione della procura di Roma. La decisione è della sesta sezione penale della Corte di cassazion, che ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Roma

Alberto Genovese assolto dall’accusa di stupro - il giudice : “Calunniato. La donna aveva prestato il suo consenso” - I pm Rosaria Stagnaro, Paolo Filippini e Letizia Mannella, che hanno indagato e ottenuto la condanna di Genovese per gli altri casi, ora procederanno per calunnia. In realtà, secondo il giudice che ha assolto l’imputato, quella era un calunnia e l’obiettivo della donna era intascare soldi con una strategia “ben pianificata“. (Ilfattoquotidiano.it)