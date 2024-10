Bubinoblog - CATERINA BALIVO: “LA TV È STANTIA, PURE LA CLERICI FA QUEL PROGRAMMA DA 20 ANNI”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)si confessa in una lunga intervista. La conduttrice de “La Volta Buona” su Rai1 non le manda a dire sullo stato di salute della tv italiana. Terza a Miss Italia nel 1999, laricorda che le avevano offerto “le convention, una piccola parte nel film di Dino Risi su Miss Italia, e Scommettiamo che?”, confida al Corriere della Sera. Scelse Frizzi che le ha insegnato “quanto la gentilezza possa migliorare gli umori in una redazione: se sei gentile e sorridente, e conosci i nomi di tutti i tuoi collaboratori, li fai sentire parte di un gruppo”. Poi le lodi a Milly Carlucci (“la professionalità fatta persona”), Biagio Izzo (“mi ha insegnato a sapersi prendere in giro”) e al compianto Franco Di Mare (“quanto fosse importante studiare”).apre poi una riflessione sulla tv generalista, cristallizzata su se stessa.