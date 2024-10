Catania evade dai domiciliari e viene trovato armato di pistola in un b&b | arrestato 27enne

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I Carabinieri di, hannounpregiudicato catanese per i reati di “porto e detenzione di arma da fuoco clandestina”, “ricettazione” ed “evasione”. In particolare, i Carabinieri hanno notato un ragazzo mentre passeggiava nelle zone del Castello Ursino con zaino in spalla, riconoscendolo per ilgià sottoposto agli arrestipresso la sua abitazione del quartiere “Pigno”. Dopo alcuni accertamenti sul suo conto, ha iniziato a seguirlo a distanza, fino a quando il giovane è entrato in un b&b della zona. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti, non lasciandogli nemmeno il tempo di chiudere la porta della stanza, quindi lo hanno subito bloccato e messo in sicurezza.