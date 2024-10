Castellabate, donna scomparsa: l'allarme del marito. Ricerche anche in mare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Castellabate, nella frazione di Ogliastro Marina, una donna tedesca residente nel borgo da anni è scomparsa dalle 16:00 di ieri, facendo scattare un’ampia operazione di ricerca. Il marito ha denunciato la scomparsa, e l’ultima immagine della 50enne è stata ripresa da una telecamera di Salernotoday.it - Castellabate, donna scomparsa: l'allarme del marito. Ricerche anche in mare Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A, nella frazione di Ogliastro Marina, unatedesca residente nel borgo da anni èdalle 16:00 di ieri, facendo scattare un’ampia operazione di ricerca. Ilha denunciato la, e l’ultima immagine della 50enne è stata ripresa da una telecamera di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si allontana da casa facendo perdere ogni traccia. Apprensione per una donna ad Ogliastro Marina - Ore di apprensione nella comunità di Ogliastro Marina, frazione del comune di Castellabate, per la scomparsa di una donna. Si tratta di una 53enne di origini tedesche da anni residente nel borgo costi ... (ondanews.it)

Castellabate, donna scomparsa: l'allarme del marito. Ricerche anche in mare - Le ricerche si svolgono sia via terra con volontari, sia via mare con la Guardia Costiera. La donna ha lasciato a casa il telefono e gli effetti personali, aumentando il mistero. La comunità è in appr ... (salernotoday.it)

Fondovalle, Aversana e Sottopasso: ecco i sospetti della Procura - Acquisiti atti e documenti, apparecchi informatici, ispezionati uffici e abitazioni. Dopo le prime accuse sugli appalti per l’illuminazione pubblica a Capaccio Paestum, la Procura di Salerno ha aperto ... (infocilento.it)