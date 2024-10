Bimbo di due anni cade in casa e batte il capo: genitori nel panico. Arriva l’eliambulanza per il trasporto al Bambino Gesù di Roma. E’ successo a Campoli Appennino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una mattinata che sembrava tranquilla si è trasformata in un momento di panico per una famiglia di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone. Un Bambino di due anni, mentre giocava all’interno della propria abitazione, è rimasto ferito alla testa. Le urla disperate della madre hanno fatto temere il peggio, provocando preoccupazione anche tra i vicini. Elisoccorso per il Piccolo Ferito La gravità percepita della situazione ha spinto i genitori a chiamare immediatamente i soccorsi. L’ARES 118, comprendendo l’urgenza, ha inviato un elicottero per il trasporto rapido verso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il Bambino è stato subito sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per verificare eventuali lesioni interne, in particolare al cranio, considerando il punto delicato della ferita. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una mattinata che sembrava tranquilla si è trasformata in un momento diper una famiglia di, in provincia di Frosinone. Undi due, mentre giocava all’interno della propria abitazione, è rimasto ferito alla testa. Le urla disperate della madre hanno fatto temere il peggio, provocando preoccupazione anche tra i vicini. Elisoccorso per il Piccolo Ferito La gravità percepita della situazione ha spinto ia chiamare immediatamente i soccorsi. L’ARES 118, comprendendo l’urgenza, ha inviato un elicottero per ilrapido verso l’ospedaledi. Ilè stato subito sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per verificare eventuali lesioni interne, in particolare al cranio, considerando il punto delicato della ferita.

