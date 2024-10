Argentina: bloccata l’elezione del presidente Federcalcio, rischio intervento della Fifa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La tensione tra il governo argentino e la Federcalcio nazionale è aumentata dopo che il ministero della Giustizia ha sospeso l’assemblea generale federale che avrebbe portato all’elezione di Claudio Tapia come presidente. L’Ispettorato generale di giustizia ha accolto il ricorso del club Talleres de Cordoba e la sua azione potrebbe essere vista come un’ingerenza da parte di Javier Milei, presidente dell’Argentina intenzionato a impedire l’elezione di Tapia. Quest’ultimo è coinvolto da mesi in uno scontro con il capo dello Stato, dopo aver appoggiato il candidato rivale – Sergio Massa – nel corso delle ultime elezioni presidenziali. Il caso potrebbe portare all’intervento della Fifa e del Conmebol, che richiedono infatti l’apoliticità delle federazione iscritte. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La tensione tra il governo argentino e lanazionale è aumentata dopo che il ministeroGiustizia ha sospeso l’assemblea generale federale che avrebbe portato aldi Claudio Tapia come. L’Ispettorato generale di giustizia ha accolto il ricorso del club Talleres de Cordoba e la sua azione potrebbe essere vista come un’ingerenza da parte di Javier Milei,dell’intenzionato a impediredi Tapia. Quest’ultimo è coinvolto da mesi in uno scontro con il capo dello Stato, dopo aver appoggiato il candidato rivale – Sergio Massa – nel corso delle ultime elezioni presidenziali. Il caso potrebbe portare all’e del Conmebol, che richiedono infatti l’apoliticità delle federazione iscritte.

