Anticipazioni Tempesta d'Amore: la puntata del 16 ottobre

Eleni e Leander collaborano per organizzare la Festa di Primavera, ma la vicinanza porta a una nuova scintilla tra loro. Nonostante i dubbi, si baciano e si rendono conto di provare ancora qualcosa l'uno per l'altra. Christoph, dopo aver scoperto il tradimento, si rifugia nell'alcol e tenta di ottenere una confessione da Alexandra, senza successo.

Anticipazioni Tempesta d'Amore: la puntata del 15 ottobre

Christoph ascolta la conversazione e scopre il tradimento, mentre Greta e Noah decidono di mantenere segreta la loro relazione, ma non tutto va come previsto.

Tempesta d’Amore Anticipazioni Trama Puntate 21-25 Ottobre 2024 : Markus Scopre di Non Essere il Padre di Eleni! - Tuttavia, quando lei soccombe di nuovo davanti al suo fascino, i due vengono subito smascherati! Alfons e Hildegard fanno fatica a credere che Günther sia cambiato. Leggiamo tutte le anteprime sul diciannovesimo capitolo che seguono! Tempesta d’Amore Anticipazioni, da lunedì 21 Ottobre a venerdì 25 Ottobre 2024, trama puntate: Markus promette ad Eleni che non l’abbandonerà mai, nonostante non sia ... (Uominiedonnenews.it)

Anticipazioni Tempesta d'Amore: la puntata del 14 ottobre

Leander, dopo aver aiutato i clienti con un'intossicazione alimentare, si riconferma legato alla sua professione medica. Tuttavia, un'accusa legale lo riporta alla sua colpevolezza percepita e confessa ad Alfons di non riuscire a superare i dubbi sulla morte di Vroni.