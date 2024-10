Alloggi gratuiti ai medici specializzandi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Forme di incentivo e di intervento che stimolino i laureati in medicina e Chirurgia a scegliere le specializzazioni in sofferenza, preferendo Siena ad altre destinazioni". Era l’auspicio del rettore Roberto Di Pietra di fronte ai dati delle scuole di specializzazione di area medica, con ancora vacanti un terzo dei posti disponibili. Ed è arrivata la risposta di Palazzo Pubblico: un Alloggio gratuito per un anno. Su iniziativa degli assessori Giuseppe Giordano e Vanna Giunti (foto) si è svolto il summit con l’Università e l’Azienda ospedaliera. Il tavolo istituzionale è stato aperto dal professor Francesco Dotta, delegato alla sanità , che ha evidenziato che le sofferenze principali si registrano in medicina di emergenza-urgenza e, in grado minore, in Anatomia patologica, Microbiologia, Igiene e Anestesia e rianimazione. Lanazione.it - Alloggi gratuiti ai medici specializzandi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Forme di incentivo e di intervento che stimolino i laureati inna e Chirurgia a scegliere le specializzazioni in sofferenza, preferendo Siena ad altre destinazioni". Era l’auspicio del rettore Roberto Di Pietra di fronte ai dati delle scuole di specializzazione di area medica, con ancora vacanti un terzo dei posti disponibili. Ed è arrivata la risposta di Palazzo Pubblico: uno gratuito per un anno. Su iniziativa degli assessori Giuseppe Giordano e Vanna Giunti (foto) si è svolto il summit con l’Università e l’Azienda ospedaliera. Il tavolo istituzionale è stato aperto dal professor Francesco Dotta, delegato alla sanità , che ha evidenziato che le sofferenze principali si registrano inna di emergenza-urgenza e, in grado minore, in Anatomia patologica, Microbiologia, Igiene e Anestesia e rianimazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Monza: apre il primo “Sportello per l’Abitare” per facilitare l’incontro tra proprietari e locatari - A partire da giovedì 17 ottobre, a Monza prende il via il primo “Sportello per l’Abitare”, un servizio innovativo realizzato in collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza. (mbnews.it)

Visita in una casa rifugio: gli alloggi protetti per le vittime di violenza - Visita dentro una casa rifugio per donne vittime di violenza gestita da Fondazione Somaschi. "Da qui parte il riscatto e una nuova vita" ... (primalamartesana.it)

Viaggiare low cost: 15 trucchi per esplorare il mondo spendendo poco - Scopri 15 trucchi efficaci per viaggiare low cost e esplorare il mondo spendendo poco. Dalla pianificazione anticipata all'uso di app per risparmiare, ecco come viaggiare in economia. (lifestyleblog.it)