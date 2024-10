Alessandro Impagnatiello, la perizia psichiatrica lo inchioda: "Capace di intendere e di volere quando uccise Giulia Tramontano" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La perizia psichiatrica ha messo nero su bianco che il barman ha "tratti narcisistici e psicopatici", ma era nel pieno delle facoltà quando uccise la compagna incinta al settimo mese nel maggio del 2023 a Senago La perizia psichiatrica inchioda Alessandro Impagnatiello. Il killer di Giulia Tr Ilgiornaleditalia.it - Alessandro Impagnatiello, la perizia psichiatrica lo inchioda: "Capace di intendere e di volere quando uccise Giulia Tramontano" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laha messo nero su bianco che il barman ha "tratti narcisistici e psicopatici", ma era nel pieno delle facoltàla compagna incinta al settimo mese nel maggio del 2023 a Senago La. Il killer diTr

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Giulia Tramontano - la perizia psichiatrica : «Impagnatiello capace di intendere e di volere» - La perizia: «Al momento dei fatti Impagnatiello non presentava disturbi di natura psicopatologica» All’interno del documento depositato è indicato come Impagnatiello al momento dei fatti, quel 27 maggio del 2023 in cui colpì Giulia, incinta di suo figlio, con decine di coltellate prima di tentare di bruciare il corpo «non presentava infermità rilevanti. (Lettera43.it)

“Alessandro Impagnatiello è capace di intendere e di volere” : l’esito della perizia psichiatrica - Alessandro Impagnatiello è capace di intendere e di volere. È l'esito della perizia psichiatrica deposta dalla Corte d'Assise di Milano nell'ambito del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 a Senago dal compagno mentre era incinta al settimo mese.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Omicidio Giulia Tramontano - l’esito della perizia psichiatrica : “Impagnatiello capace di intendere e di volere” - La difesa aveva invece sostenuto che Impagnatiello fosse affetto da un disturbo della personalità di tipo “paranoide”. È stata esclusa, infatti, la “presenza di disturbi di natura psicopatologica” e sono emersi “tratti di personalità narcisistici e psicopatici”, che però, secondo i periti, non possono essere considerati una patologia psicologica “ma il modo di essere nel mondo” di Impagnatiello, ... (Tpi.it)