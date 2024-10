Aggredita da un montone, donna muore a Frosinone (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Una donna di 77 anni è stata uccisa da un montone che l'ha Aggredita alla periferia di Frosinone, in una zona di campagna. La donna stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando è stata attaccata dall'animale. I fendenti delle corna non hanno lasciato scampo alla vittima, che è praticamente deceduta sul colpo. L'animale si è dileguato nelle campagne ed è attivamente ricercato. Agi.it - Aggredita da un montone, donna muore a Frosinone Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Unadi 77 anni è stata uccisa da unche l'haalla periferia di, in una zona di campagna. Lastava lavorando in un terreno di sua proprietà quando è stata attaccata dall'animale. I fendenti delle corna non hanno lasciato scampo alla vittima, che è praticamente deceduta sul colpo. L'animale si è dileguato nelle campagne ed è attivamente ricercato.

