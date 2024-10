Iodonna.it - "A volte c'è solo un buco nel palco, tutto qui". E se lo dice lei che ci è finita dentro...

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La vera gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarsi sempre. E Olivia Rodrigo pare proprio aver preso alla lettera questa massima di vita, rimettendosi subito in piedi dopo un capitombolo in cui ha rischiato di farsi davvero male. Nella serata del 14 ottobre, durante un concerto a Melbourne, la giovane cantante americana èin una botola sulmentre attraversava la scena. La caduta, avvenuta sotto gli occhi di migliaia di fan alla Rod Laver Arena, è stata ripresa da diversi spettatori e condivisa subito sui social, generando curiosità e preoccupazione.