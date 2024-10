A Ferentino 16enne accoltellato fuori dalla scuola, lite davanti al liceo Martino Filetico: fermato coetaneo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un 16enne è stato accoltellato fuori dalla scuola dopo una lite con un coetaneo a Ferentino, in provincia di Frosinone, per motivi in corso di accertamento Notizie.virgilio.it - A Ferentino 16enne accoltellato fuori dalla scuola, lite davanti al liceo Martino Filetico: fermato coetaneo Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unè statodopo unacon un, in provincia di Frosinone, per motivi in corso di accertamento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accoltellamento davanti a scuola : grave un 16enne a Ferentino - caccia all’aggressore - Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’evento, cercando di capire se il 16enne ferito fosse il diretto destinatario dell’aggressione o se avesse tentato di intervenire per separare due persone in conflitto. L’immediato e diretto intervento dei servizi di emergenza ha dimostrato l’importanza di una risposta rapida in situazioni critiche come questa. (Gaeta.it)