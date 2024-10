Weekend di lavoro per la questura: 34enne per due furti tentati e un uomo denunciato per maltrattamenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Non solo gioco d'azzardo, identificazioni e rapina, anche un furto e un caso di maltrattamenti hanno tenuto impegnato il personale della questura di Verona nel corso del fine settimana. Gli agenti della squadra volanti, nella notte tra domenica e lunedì, hanno arrestato per tentato furto Veronasera.it - Weekend di lavoro per la questura: 34enne per due furti tentati e un uomo denunciato per maltrattamenti Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Non solo gioco d'azzardo, identificazioni e rapina, anche un furto e un caso dihanno tenuto impegnato il personale delladi Verona nel corso del fine settimana. Gli agenti della squadra volanti, nella notte tra domenica e lunedì, hanno arrestato per tentato furto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Weekend di lavoro per la questura: 34enne arrestato dopo due furti tentati e un uomo denunciato per maltrattamenti - Non solo gioco d'azzardo, identificazioni e rapina, anche un furto e un caso di maltrattamenti hanno tenuto impegnato il personale della questura di Verona nel corso del fine settimana. Gli agenti ... (veronasera.it)

Daspo fuori contesto: stadi ed eventi sportivi vietati anche a chi è violento fuori dal campo. Bandite 10 persone, 6 sono minorenni - Allo stadio, nei palazzetti o sui campi da gioco non hanno commesso reati, né sono stati protagonisti di episodi violenti. Però lo hanno fatto in altri luoghi e per questo ... (ilgazzettino.it)

Perseguita l’ex fidanzata 15enne, violenze psicologiche e molestie - Un diciannovenne responsabile di comportamenti ossessivi e di maltrattamenti è stato ammonito dal questore. Prima aveva condizionato la ragazzina con la sua gelosia, dopo la fine del rapporto aveva co ... (lanazione.it)