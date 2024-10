Vibração das Serras Gerais: è uscito il nuovo disco di Daniel Kowalski (Di martedì 15 ottobre 2024) Daniel KowalskiVibração das Serras Gerais è il titolo dell’album strumentale registrato dal musicista Daniel Kowalski durante una spedizione attraverso le Serras Gerais, a Tocantins. Questo progetto traduce l’esperienza di catturare le vibrazioni sonore presenti nelle vaste valli delle Serras Gerais e nei luoghi totalmente magici che esistono in questa regione, come Canyon Encantado, Lagoa da Serra, Cachoeira do Urubu Rei, Lagoa da Serra, Rio Azuis e altri. Ogni traccia di questo disco è una narrazione musicale meditativa, un invito per gli ascoltatori a sentire la bellezza e l’unicità delle Serras Gerais, promuovendo allo stesso tempo la consapevolezza e l’importanza della salvaguardia ambientale. Questa è la proposta dell’album Vibração das Serras Gerais dell’artista Daniel Kowalski, appena uscito su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming. .com - Vibração das Serras Gerais: è uscito il nuovo disco di Daniel Kowalski Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024)dasè il titolo dell’album strumentale registrato dal musicistadurante una spedizione attraverso le, a Tocantins. Questo progetto traduce l’esperienza di catturare le vibrazioni sonore presenti nelle vaste valli dellee nei luoghi totalmente magici che esistono in questa regione, come Canyon Encantado, Lagoa da Serra, Cachoeira do Urubu Rei, Lagoa da Serra, Rio Azuis e altri. Ogni traccia di questoè una narrazione musicale meditativa, un invito per gli ascoltatori a sentire la bellezza e l’unicità delle, promuovendo allo stesso tempo la consapevolezza e l’importanza della salvaguardia ambientale. Questa è la proposta dell’albumdasdell’artista, appenasu Spotify e su tutte le piattaforme di streaming.

