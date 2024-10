Unifilcolloquio vertici Italia-Israele

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) 17.25 Il capo di stato maggiore delle forze armate israeliane Herzi Halevi ha avuto un colloquio con il gen.Portolano,Capo di Stato Maggiore della Difesana Lo ha reso noto l'Idf. Al centro del colloquio la presenza Unifil in Libano dopo le tensioni esplose per gli attacchi israeliani anche alle basine Halevi ha affermato che l'Idf continuerà ad esaminare le circostanze che hanno arrecato danni alle forze dell'Unifil. Intanto giovedì il ministro della Difesa Crosetto sarà in Parlamento per riferire in Aula sul caso Unifil.