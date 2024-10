Trattative. La Juve punta Ismajli. Il difensore albanese per sostituire l’infortunato Bremer? (Di martedì 15 ottobre 2024) Quello estivo è finito da poco più di un mese e alla finestra di gennaio ne mancano ancora due e mezzo, ma le voci per il mercato di riparazione iniziano già a circolare. E qualcuna di queste riguarda anche l’Empoli. È il caso per esempio di Ardian Ismajli, che finora ha disputato una prima parte di stagione esemplare. Il difensore albanese è infatti entrato nel mirino della Juventus, che deve sostituire l’infortunato Bremer, il quale dopo la rottura del crociato ha chiuso anzi tempo la sua stagione. Emissari del club bianconero starebbero osservando da vicino le prestazioni del centrale azzurro e quella di Ismajli è sicuramente una situazione che in casa Empoli dovrà essere affrontata quanto prima visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sport.quotidiano.net - Trattative. La Juve punta Ismajli. Il difensore albanese per sostituire l’infortunato Bremer? Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Quello estivo è finito da poco più di un mese e alla finestra di gennaio ne mancano ancora due e mezzo, ma le voci per il mercato di riparazione iniziano già a circolare. E qualcuna di queste riguarda anche l’Empoli. È il caso per esempio di Ardian, che finora ha disputato una prima parte di stagione esemplare. Ilè infatti entrato nel mirino dellantus, che deve, il quale dopo la rottura del crociato ha chiuso anzi tempo la sua stagione. Emissari del club bianconero starebbero osservando da vicino le prestazioni del centrale azzurro e quella diè sicuramente una situazione che in casa Empoli dovrà essere affrontata quanto prima visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

