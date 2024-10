Tentato furto di rame al cimitero di Magione, dopo dieci anni tutti assolti per carenza di gravi indizi (Di martedì 15 ottobre 2024) La notte tra il 16 e il 17 febbraio del 2014 a Magione i ladri avevano imperversato tentando di rubare rame al cimitero e sottraendo una vettura parcheggiata. Per quei colpi sono finiti sotto processo in quattro rumeni, difesi dagli avvocati Massimo Brazzi e Francesco Mattiangeli, con l’accusa di Perugiatoday.it - Tentato furto di rame al cimitero di Magione, dopo dieci anni tutti assolti per carenza di gravi indizi Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La notte tra il 16 e il 17 febbraio del 2014 ai ladri avevano imperversato tentando di rubareale sottraendo una vettura parcheggiata. Per quei colpi sono finiti sotto processo in quattro rumeni, difesi dagli avvocati Massimo Brazzi e Francesco Mattiangeli, con l’accusa di

