Tari, domani scatta la terza rata. Ma mille pagheranno la metà (Di martedì 15 ottobre 2024) domani scadono i termini per il pagamento della terza rata della Tari, la tassa per la raccolta e lo smaltimento rifiuti. Per ora sono 1.008 le famiglie pesaresi che verseranno metà della quota dovuta, perché a pagare al posto loro la terza e la quarta rata sarà l'amministrazione comunale. La giunta Biancani, infatti, per alleggerire il peso della tassa a famiglie con determinati requisiti, ha messo a bilancio 300mila euro di Fondo anticrisi: da qui, fino ad esaurimento, verranno attinte le risorse per coprire la Tari alle famiglie vincitrici del bando scaduto il 22 agosto. In totale, le famiglie che hanno tentato di ottenere lo sgravio, sono state 1.367. "Se di queste ne sono state accolte 1.008 – spiega l'assessore Luca Pandolfi – sono state 15 le domande "doppie", 73 quelle rigettate a causa della mancanza dei requisiti richiesti, mentre 270 sono ancora "in valutazione"".

