Taiwan, cosa aspettarsi dopo le ultime esercitazioni militari della Cina (Di martedì 15 ottobre 2024) Il giorno dopo, a Taiwan, è come se nulla fosse successo. La Borsa di Taipei ha chiuso in rialzo, in serata suona una rock band. La vita prosegue come sempre e le esercitazioni militari della Cina sono solo un’eco, apparentemente lontana. L’isola è ormai pienamente immersa nel suo “new normal” fatto di sempre più regolari scossoni. Tutti si aspettavano un nuovo ciclo di manovre militari di Pechino. D’altronde, lo scorso maggio le esercitazioni in reazione al discorso di insediamento del presidente Lai Ching-te erano state denominate “Spada Congiunta 2024A”. Era chiaro che ci sarebbe stata una “B” prima della fine dell’anno, restava solo da capire quando. Lettera43.it - Taiwan, cosa aspettarsi dopo le ultime esercitazioni militari della Cina Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il giorno, a, è come se nulla fosse successo. La Borsa di Taipei ha chiuso in rialzo, in serata suona una rock band. La vita prosegue come sempre e lesono solo un’eco, apparentemente lontana. L’isola è ormai pienamente immersa nel suo “new normal” fatto di sempre più regolari scossoni. Tutti si aspettavano un nuovo ciclo di manovredi Pechino. D’altronde, lo scorso maggio lein reazione al discorso di insediamento del presidente Lai Ching-te erano state denominate “Spada Congiunta 2024A”. Era chiaro che ci sarebbe stata una “B” primafine dell’anno, restava solo da capire quando.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Taiwan - 125 aerei cinesi rilevati dopo avvio delle manovre - E' quanto ha riferito in conferenza stampa Hsieh Jih-sheng, un tenente generale dell'intelligence del ministero della Difesa nel resoconto dei media locali, descrivendo il numero di aerei tracciato "di gran lunga come il più alto registrato in un singolo giorno". . Taiwan ha rilevato 125 aerei cinesi intorno all'isola dopo l'avvio delle esercitazioni militari odierne di Pechino. (Quotidiano.net)

Lorenzini : doppietta delle intersex - dopo Khelif prende l'oro anche la taiwanese Lin. Ci avremmo scommesso... - È anche per questo che non si placano i sospetti e le accuse, comprese quelle becere e scorrette perché basate su mere supposizioni. Che il Cio, invece di mettere a tacere, riesce solo ad amplificare. Imane Khelif prima, Lin Yu Ting poi erano nettamente favorite nelle quote alla vigilia delle rispettive finali perla medaglia d'oro olimpica nelle rispettive categorie di peso (66 e 57 kg): al ... (Liberoquotidiano.it)

Parigi 2024 - dopo Khelif anche taiwanese Lin si assicura una medaglia olimpica - La pugile taiwanese, che hanno fallito i test di genere ai campionati mondiali dell'anno scorso e per questo sono state squalificate dall'Iba, ha sconfitto la bulgara 5-0 con una decisione unanime ai punti Lin Yu Ting, una delle due pugili che hanno fallito i test di genere ai campionati mondiali del 2023 e per questo […]. (Sbircialanotizia.it)