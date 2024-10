Suora arrestata per furto: rubava oggetti sacri e gioielli nelle chiese (Di martedì 15 ottobre 2024) È stata arrestata per furto una Suora scoperta a rubare gioielli e oggetti sacri dalle chiese. L’inchiesta è partita dalla denuncia del vescovo. A volte accadono episodi sconvolgenti e quando coinvolgono religiosi lo sconcerto sembra essere ancora maggiore. Una Suora è stata arrestata con l’accusa di furto: il vescovo della sua diocesi l’ha denunciata ed L'articolo Suora arrestata per furto: rubava oggetti sacri e gioielli nelle chiese proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Suora arrestata per furto: rubava oggetti sacri e gioielli nelle chiese Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È stataperunascoperta a rubaredalle. L’inchiesta è partita dalla denuncia del vescovo. A volte accadono episodi sconvolgenti e quando coinvolgono religiosi lo sconcerto sembra essere ancora maggiore. Unaè statacon l’accusa di: il vescovo della sua diocesi l’ha denunciata ed L'articoloperproviene da La Luce di Maria.

