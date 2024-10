Strade bergamasche: 2.720 incidenti stradali, 41 morti e 3.575 feriti (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. Nelle statistiche elaborate dall’Aci nazionale e dall’Istat per il 2023 sugli incidenti stradali avvenuti in Italia, con il numero dei feriti e purtroppo di chi ha perso la vita, Bergamo con la sua popolazione di 1.111.228 abitanti e i 979.615 veicoli immatricolati nella nostra provincia ha avuto 2.720 incidenti (nel 2022 erano stati 2.700). I morti sono stati 41 (contro i 46 dell’anno precedente) e i feriti 3.575 (3.643 nel 2022). A Brescia, che ha una popolazione di 1.262.271 abitanti e un parco 1.133.260 veicoli immatricolati, gli incidenti sono stati 2.881 (contro i 2.840 del 2022), con 59 morti (61), il numero dei feriti ha raggiunto quota 3.927 (rispetto ai 3.799 del 2022). In quella di Lecco, con 333.578 abitanti e 300.428 veicoli, si sono avuti 784 incidenti (746), 18 morti (15), 1.047 feriti (1.030). Per la provincia di Sondrio queste le cifre: 178. Bergamonews.it - Strade bergamasche: 2.720 incidenti stradali, 41 morti e 3.575 feriti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. Nelle statistiche elaborate dall’Aci nazionale e dall’Istat per il 2023 sugliavvenuti in Italia, con il numero deie purtroppo di chi ha perso la vita, Bergamo con la sua popolazione di 1.111.228 abitanti e i 979.615 veicoli immatricolati nella nostra provincia ha avuto 2.720(nel 2022 erano stati 2.700). Isono stati 41 (contro i 46 dell’anno precedente) e i3.575 (3.643 nel 2022). A Brescia, che ha una popolazione di 1.262.271 abitanti e un parco 1.133.260 veicoli immatricolati, glisono stati 2.881 (contro i 2.840 del 2022), con 59(61), il numero deiha raggiunto quota 3.927 (rispetto ai 3.799 del 2022). In quella di Lecco, con 333.578 abitanti e 300.428 veicoli, si sono avuti 784(746), 18(15), 1.047(1.030). Per la provincia di Sondrio queste le cifre: 178.

