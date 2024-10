Sonia Bruganelli si sfoga: “A Ballando ho sbagliato”. Il messaggio di Bonolis (Di martedì 15 ottobre 2024) Sonia Bruganelli ha affidato a una lunga diretta su Instagram (che ha poi condiviso con chi se l’era persa) uno sfogo molto sentito, in cui ha toccato diversi argomenti, su tutti le polemiche a Ballando con le Stelle. Da accanita opinionista televisiva quale l’abbiamo conosciuta, in molti – anche sui social – non hanno risparmiato la ex Lady Bonolis, accusandola di “fingere” un carattere docile e remissivo quale non aveva mai mostrato prima. Tra discussioni, infortuni e parole al vetriolo, la danza come spesso accade è passata un po’ in secondo piano. È tornata a parlare anche dell’ex marito che, inaspettatamente, l’ha “difesa” su Instagram. Sonia Bruganelli dopo le polemiche a Ballando con le Stelle “Mi chiedono di lasciarmi andare pur rimanendo me stessa – ha esordito la Bruganelli -. Mi accusano di essere stata una persona molto diretta, aggressiva. Tutto vero. Dilei.it - Sonia Bruganelli si sfoga: “A Ballando ho sbagliato”. Il messaggio di Bonolis Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha affidato a una lunga diretta su Instagram (che ha poi condiviso con chi se l’era persa) uno sfogo molto sentito, in cui ha toccato diversi argomenti, su tutti le polemiche acon le Stelle. Da accanita opinionista televisiva quale l’abbiamo conosciuta, in molti – anche sui social – non hanno risparmiato la ex Lady, accusandola di “fingere” un carattere docile e remissivo quale non aveva mai mostrato prima. Tra discussioni, infortuni e parole al vetriolo, la danza come spesso accade è passata un po’ in secondo piano. È tornata a parlare anche dell’ex marito che, inaspettatamente, l’ha “difesa” su Instagram.dopo le polemiche acon le Stelle “Mi chiedono di lasciarmi andare pur rimanendo me stessa – ha esordito la-. Mi accusano di essere stata una persona molto diretta, aggressiva. Tutto vero.

