Povertà alimentare in Italia: nel 2023 aumentano i dati preoccupanti riguardanti la deprivazione materiale (Di martedì 15 ottobre 2024)

Nel 2023, l'Italia affronta un preoccupante ritorno alla Povertà alimentare, con 4,9 milioni di cittadini che non riescono a garantirsi un pasto completo ogni due giorni. Questi dati, emersi dal quinto rapporto sulla Povertà alimentare di ActionAid, mostrano un colpo negativo rispetto agli anni precedenti, segnando un'inversione di tendenza che richiama l'attenzione di istituzioni e organizzazioni. Le difficoltà nell'accesso al cibo sono aggravate da fattori socio-economici e da una crescente dispersione delle risorse, rendendo la situazione ancora più critica.

Aumentano gli italiani in povertà alimentare - +500mila nel 2023 - “Sebbene gli aiuti alimentari siano aumentati – commenta Roberto Sensi, Responsabile Programma Povertà alimentare ActionAid Italia – soprattutto a seguito della pandemia, rimangono una risposta necessaria ma insufficiente ma pur affrontando le emergenze, non riescono a risolvere le cause strutturali della povertà alimentare. (Anteprima24.it)

