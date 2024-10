Piscina, accesso consentito solo a donne islamiche con burkini (Di martedì 15 ottobre 2024) La Piscina comunale di Figline Valdarno (Firenze) sarà riservata, per un'ora alla settimana, esclusivamente alle donne di fede islamica intenzionate a frequentare un corso di nuoto. La Lega: "Questa non è inclusione, è apartheid. Come si fa a parlare di integrazione?" Ilgiornale.it - Piscina, accesso consentito solo a donne islamiche con burkini Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lacomunale di Figline Valdarno (Firenze) sarà riservata, per un'ora alla settimana, esclusivamente alledi fede islamica intenzionate a frequentare un corso di nuoto. La Lega: "Questa non è inclusione, è apartheid. Come si fa a parlare di integrazione?"

Figline Valdarno : La piscina comunale diventa esclusiva per donne musulmane - Il dibattito si è acceso soprattutto per la definizione di “inclusione” interpretata in modo da escludere altri gruppi di donne. Reazioni politiche e controversie L’iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti, tra cui una critica accesa da parte della Lega. In questo modo, il corso cerca di mantenere un’atmosfera di accoglienza e rispetto, nel rispetto dell’identità culturale delle ... (Gaeta.it)

