Piantedosi, 'le ong? Rischio che le sfruttino i trafficanti' (Di martedì 15 ottobre 2024) "È singolare che a rivolgere critiche al Governo italiano siano soggetti che" dedicano "la gran parte delle risorse, che ricevono da importanti finanziamenti anche pubblici, esclusivamente ad attività in mare che, malgrado ogni buona intenzione, potrebbero essere sfruttate opportunisticamente dai trafficanti di esseri umani senza scrupoli che, oltre a commettere una azione criminale, mettono quotidianamente a repentaglio la vita delle persone". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commenta le parole della premier Giorgia Meloni, che ha definito "vergognoso che la ong Sea Watch definisca le guardie costiere i 'veri trafficanti di uomini'".

