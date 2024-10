‘Patto per il futuro’, domani aall’ Università di Brescia incontro con l’economista Jeoffrey Sachs (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà l'economista internazionale Jeoffrey Sachs l'ospite dell'Università di Brescia e del seminario "Una nuova visione per il futuro: oltre l’Agenda 2030", in programma domani, mercoledì 16 ottobre, dalle 9.45, presso l’Aula Falcone Borsellino di Palazzo delle Mercanzie in Corso Mameli. Sachs è stato già insignito nel 2018 dall'ateneo lombardo della laurea ad honorem Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà l'economista internazionalel'ospite dell'die del seminario "Una nuova visione per il futuro: oltre l’Agenda 2030", in programma, mercoledì 16 ottobre, dalle 9.45, presso l’Aula Falcone Borsellino di Palazzo delle Mercanzie in Corso Mameli.è stato già insignito nel 2018 dall'ateneo lombardo della laurea ad honorem

Saturnia Acicastello - domani esordio casalingo al PalaCatania contro Brescia - Il PalaCatania è pronto ad aprire le sue porte ai supporter biancoblu per la prima partita casalinga della Cosedil Saturnia Acicastello. . . . Appuntamento domani, sabato 12 ottobre, con il match contro Gruppo Consoli Sferc Brescia che prenderà il via alle 18 in punto. Per Davide Saitta e compagni. (Cataniatoday.it)

Brescia : fiera domani lavoro - "Domani Lavoro" è la prima manifestazione in Italia punto di incontro tra aziende e candidati. Un Concept Innovativo "Domani Lavoro" è dove le opportunità di carriera si incontrano con le ambizioni dei candidati, giovani e meno giovani. Questo spazio permette ai partecipanti di esplorare nuove... (Bresciatoday.it)

Caldo da bollino rosso domani a Milano e Brescia - Ferragosto nell’afa estrema : le previsioni - Il picco di caldo si registrerà soprattutto nelle cosiddette “isole di calore”, cioè le zone di calura urbana causate dall’asfalto e dai palazzi negli agglomerati cittadini, che possono aumentare di molto la temperatura percepita. Questa ondata di calore è causata da un anticiclone africano che sta portando aria calda dal Sahara verso il Nord Italia, innalzando le temperature ben oltre la media ... (Ilgiorno.it)