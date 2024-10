“Oh mio Dio, è stato divertente. Sto bene”: Olivia Rodrigo precipita dal palco e rassicura i fan – IL VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) Paura e panico per Olivia Rodrigo. La popstar, impegnata nel suo Guts World Tour, è caduta sul palco della Rod Laver Arena, mentre si esibiva a Melbourne, in Australia, lunedì scorso. Nel VIDEO che è diventato virale su TikTok, si vede la Rodrigo mentre canta sulle note di “Obsessed” correndo avanti e indietro, quando è caduta attraverso una botola sul palco. Da vera professionista, la Rodrigo ha rassicurato i fan di non essersi fatta male: “Oh mio Dio, è stato divertenteSto bene. A volte c’è solo un buco nel palco. Va bene così. Dov’ero rimasta?“. La cantante poi con ironia ha scherzato sul piccolo incidente commentando il VIDEO TikTok che riproduceva la sua caduta in loop. “#subtleforeshadowing”, ha scritto nella didascalia del post, aggiungendo poi in un commento, “Sto bene hahaha” . L'articolo “Oh mio Dio, è stato divertente. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Paura e panico per. La popstar, impegnata nel suo Guts World Tour, è caduta suldella Rod Laver Arena, mentre si esibiva a Melbourne, in Australia, lunedì scorso. Nelche è diventato virale su TikTok, si vede lamentre canta sulle note di “Obsessed” correndo avanti e indietro, quando è caduta attraverso una botola sul. Da vera professionista, lahato i fan di non essersi fatta male: “Oh mio Dio, èSto. A volte c’è solo un buco nel. Vacosì. Dov’ero rimasta?“. La cantante poi con ironia ha scherzato sul piccolo incidente commentando ilTikTok che riproduceva la sua caduta in loop. “#subtleforeshadowing”, ha scritto nella didascalia del post, aggiungendo poi in un commento, “Stohahaha” . L'articolo “Oh mio Dio, è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente per Olivia Rodrigo durante il concerto in Australia - cade in una botola sul palco : il video - Continua a leggere . Piccolo incidente per Olivia Rodrigo durante il suo concerto a Melbourne, in Australia. La cantante è scivolata in una botola sul palco e il video del momento è in breve diventato virale sui social. "Sto bene, a volte c'è solo un buco nel palco e va bene così", ha detto poco dopo. (Fanpage.it)

Olivia Rodrigo : in arrivo su Netflix un concerto speciale del suo GUTS World Tour - La celebre cantante di Vampire, Olivia Rodrigo, ha appena annunciato un concerto speciale del suo GUTS World Tour, che debutterà presto su Netflix. "Per coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare di persona, e che ora possono assistere allo show direttamente da casa! E ai fan che hanno applaudito, urlato e ballato con me, sono così felice di poterlo fare di nuovo!". (Movieplayer.it)

Venezia - Olivia Rodrigo accanto al fidanzato all'anteprima di Disclaimer di Alfonso Cuáron - L'occasione ha segnato il debutto pubblico della coppia a un evento ufficiale, anche se i due non hanno posato insieme sul red carpet del Palazzo del Cinema. La cantante è comparsa al fianco di Louis Partridge in occasione del debutto nella serie limitata Apple TV+ Alla Mostra del Cinema di Venezia è andato in scena un cameo a sorpresa da parte di una delle pop star più popolari al mondo. (Movieplayer.it)