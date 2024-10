Nuovo 'botta e risposta' Meloni-De Luca: la premier attacca, poi arriva la replica del governatore (Di martedì 15 ottobre 2024) ''Voglio dire al collega Piero De Luca, che addirittura configurava il danno erariale, che secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di Regione spenda migliaia di euro dei soldi dei cittadini per comprare una pagina del quotidiano per dirsi solo quanto è bravo. Quello Napolitoday.it - Nuovo 'botta e risposta' Meloni-De Luca: la premier attacca, poi arriva la replica del governatore Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ''Voglio dire al collega Piero De, che addirittura configurava il danno erariale, che secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di Regione spenda migliaia di euro dei soldi dei cittadini per comprare una pagina del quotidiano per dirsi solo quanto è bravo. Quello

Meloni a De Luca Jr : «Albania? Danno erariale lo fa tuo padre in Campania» - «Secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo, non il... (Ilmattino.it)

Meloni : “De Luca compra le pagine di giornale per dirsi bravo - danno erariale” - Alle proteste che si sollevano in Aula la premier aggiunge che “se vuole possiamo parlare dei manifesti pagati sempre coi soldi dei cittadini, temo coi fondi di coesione, per dire che il governo affama il Sud”. Tempo di lettura: < 1 minuto“Secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi ... (Anteprima24.it)

Altra condanna per Lucano : non tornano i conti sui migranti - danno erariale da 530mila euro - Ma andiamo con ordine, partendo dalla condanna inflitta all'europarlamentare dai magistrati contabili proprio due giorni fa, l'11 ottobre. Secondo le accuse, Riace riceveva fondi anche per posti letto che, in realtà, non erano occupati da migranti, ma che venivano comunque rendicontati come se fossero stati utilizzati. (Iltempo.it)