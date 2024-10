Ilgiorno.it - Musica classica e scienza. Inedito dialogo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Per la prima volta il Tempio Voltiano di Como apre le porte alla, creando untra. “e Energia nel segno di Volta“ con i suoi due appuntamenti è un’occasione per celebrare lo scienziato comasco Alessandro Volta e il compositore Ludwig van Beethoven. La formula è la stessa: ogni concerto è introdotto da uno scienziato, per creare untra la dimensione scientifica e quella artistica. Inoltre, prima dei concerti, è possibile prendere parte a una visita guidata del Tempio Voltiano per scoprirne la storia e la collezione esposta. Il primo evento è in programma sabato. Si parte alle 18.30 con la visita guidata del Tempio Voltiano, seguita alle 19 da alcuni minuti di introduzione del fisico Nicoletta Sabadini e poi il concerto del Quartetto Pegreffi, che si esibirà in un repertorio con musiche di Beethoven e Schubert.