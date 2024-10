Migranti, poche ore all’arrivo in Albania: i nuovi centri bloccheranno davvero le partenze? (Di martedì 15 ottobre 2024) Sedici Migranti stanno per arrivare in Albania. L’accordo Roma-Tirana servirà a prevenire le partenze illegali? Cosa cambia da oggi. I primi sedici Migranti sono in viaggio verso l’Albania, nei centri per Migranti allestiti a Shengjin e Gjader. Si tratta di sedici bengalesi ed egiziani e sono stati intercettati la notte scorsa dalla Guardia Costiera italiana mentre, a bordo di barchini, erano diretti in Italia. Albania, poche ore all’arrivo dei Migranti: cosa cambierà ora nelle rotte migratorie (Ansa Foto) – notizie.comIl loro arrivo in Albania è previsto per domani, mercoledì 15 ottobre, a bordo della Libra della Marina Militare. Notizie.com - Migranti, poche ore all’arrivo in Albania: i nuovi centri bloccheranno davvero le partenze? Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Sedicistanno per arrivare in. L’accordo Roma-Tirana servirà a prevenire leillegali? Cosa cambia da oggi. I primi sedicisono in viaggio verso l’, neiperallestiti a Shengjin e Gjader. Si tratta di sedici bengalesi ed egiziani e sono stati intercettati la notte scorsa dalla Guardia Costiera italiana mentre, a bordo di barchini, erano diretti in Italia.oredei: cosa cambierà ora nelle rotte migratorie (Ansa Foto) – notizie.comIl loro arrivo inè previsto per domani, mercoledì 15 ottobre, a bordo della Libra della Marina Militare.

