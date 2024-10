Megalopolis di Francis Ford Coppola è una favola illuminista, contemporanea e potente (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'opera di grande attualità, che riflette sul potere dell'uomo idealista in contrapposizione alla politica reazionaria e populista. Emblematico, nel suo parallelo contemporaneo: come fu per l'Impero Romano, anche gli Stati Uniti sono all'inizio di un inesorabile decadimento. L'importante è avere qualcosa da dire. E Francis Ford Coppola, con il suo mastodontico Megalopolis (tanto che sembra un'opera retro-futurista di Giovanni Pastrone), spiega quanto oggi sia indispensabile rintracciare i cardini sociali e politici, voltando verso una sostenibilità di pensiero che sia avulso dal populismo, e anzi agganciato ad una visione inclusiva e liberale. Movieplayer.it - Megalopolis di Francis Ford Coppola è una favola illuminista, contemporanea e potente Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'opera di grande attualità, che riflette sul potere dell'uomo idealista in contrapposizione alla politica reazionaria e populista. Emblematico, nel suo parallelo contemporaneo: come fu per l'Impero Romano, anche gli Stati Uniti sono all'inizio di un inesorabile decadimento. L'importante è avere qualcosa da dire. E, con il suo mastodontico(tanto che sembra un'opera retro-futurista di Giovanni Pastrone), spiega quanto oggi sia indispensabile rintracciare i cardini sociali e politici, voltando verso una sostenibilità di pensiero che sia avulso dal populismo, e anzi agganciato ad una visione inclusiva e liberale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francis Ford Coppola a Cinecittà presenta Megalopolis e gli intitolano una strada - Martedì 15 ottobre, il Maestro sarà infine protagonista di un incontro all’Auditorium Parco della Musica, a cura di Alice nella Città, con i Giurati della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema, gli studenti delle scuole di cinema ed il pubblico. Personalmente, sono emozionata: i suoi film degli anni ’80, come I ragazzi della 56ª strada e Rusty il selvaggio, hanno segnato la mia ... (Spettacolo.eu)

Francis Ford Coppola : "Dopo Megalopolis voglio fare altri due film" - E in effetti, sentendo …. Per l'occasione si sono organizzate le cose in grande, con tanto di consegna delle Chiavi di Cinecittà e targa dedicata al leggendario regista di Il Padrino e Apocalypse Now. Francis Ford Coppola presenta il film a Roma e riceve la Chiave di Cinecittà. Ed è sicuro: vuole realizzare almeno altri due film. (Movieplayer.it)

Festa del Cinema di Roma - Francis Ford Coppola protagonista della preapertura con "Megalopolis" - La Festa del Cinema anticipa il taglio del nastro con una preapertura d'eccezione. Nella serata di lunedì 14 ottobre, infatti, gli iconici Studi di Cinecittà, grazie al Ministero della Cultura, ospiteranno l’anteprima italiana di Megalopolis, l’opera più recente del maestro Francis Ford Coppola... (Romatoday.it)