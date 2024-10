Manovra, verso la conferma del bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa anche nel 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50%. Secondo quando si apprende, la Manovra attesa questa sera in consiglio dei ministri dovrebbe salvare l’agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente . Come anticipato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, la portata della norma sarebbe limitata alle prime case. Feedpress.me - Manovra, verso la conferma del bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa anche nel 2025 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024) Si vala proroga neldelal 50%. Secondo quando si apprende, laattesa questa sera in consiglio dei ministri dovrebbe salvare l’agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente . Come anticipato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, la portata della norma sarebbe limitata alle prime case.

Manovra 2025 - verso bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa. Meloni : “Su extraprofitti più coraggio della sinistra” - Dalle banche previsti 3-4 miliardi, potrebbe essere posticipata al 2026 la restituzione dei crediti d'imposta dovuti dallo Stato. Il welfare è il pilastro del nostro modello sociale”. Potrebbe scoprire che questo governo ha avuto più coraggio di quello che ha avuto la sinistra quando era al governo”, ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle ... (Quotidiano.net)

Manovra - tagli del 5% alle spese dei ministeri. Tajani : verso un contributo di 3-4 miliardi dalle banche - . . Lo spiegano fonti di governo mentre ancora sono in corso le limature dei testi in vista del Consiglio dei ministri, in calendario questa sera alle 20. "Non ci saranno tasse", ha detto il vicepremier Antonio Tajani a chi chiedeva se fosse risolta la questione. Dovrebbero essere del 5% i tagli alle spese dei ministeri previsti con la prossima manovra, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 ... (Gazzettadelsud.it)

Manovra - verso tagli 5% spese ministeri - Sul tavolo la Manovra e il decreto fiscale. Sono ancora in corso le limature dei testi. 20 Attesa per stasera alle 20 la riunione del Consiglio dei ministri. "Non ci saranno nuove tasse". Si confermano aiuti a redditi medio bassi. Inoltre si va verso un aumento delle pensioni minime, della stessa entità di quello previsto lo scorso anno. (Televideo.rai.it)