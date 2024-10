Sport.quotidiano.net - Longobardi conquista il Rimini: "Gol frutto di una grande reazione"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un gol al debutto in casa del Carpi, uno domenica ad Arezzo. Di professione fa il terzino Gianluca, ma in area dimostra di saperci fare. Due gol in campionato entrambi da un punto per l’ex Recanatese. Ma quelloto in Toscana ha un peso specifico decisamente più importante di quello ’amaro’ strappato al Carpi. "Quel gol è stato ildellaimportante che ha avuto la squadra – spiega il difensore che alsi è legato la scorsa estate fino al 2026 – dopo essere andata sotto. Non ci siamo arresi, abbiamo affrontato la partita dasquadra. Facendo in questo modo, poi, il risultato viene da sè. E di conseguenza sono contento per il gol e per la prestazione". Ogni centro collezionato, per un difensore, vale sempre il doppio. Eha il merito, ad Arezzo, di essersi fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. In augguato.