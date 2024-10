Lanazione.it - L’Odissea del defibrillatore sul lago. “Spostato e rimontato al contrario”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Torre del(Lucca), 15 ottobre 2024 – Sul Belvedere Puccini appena riqualificato dal Comune – che può piacere o non piacere de gustibus – manca un pezzo. È ildonato nel luglio 2021 alla collettività dall’associazione Pardini, che da oltre dieci anni porta avanti una preziosa campagna a tutela della salute pubblica, sia in termini di informazione che di allestimento di presidi sanitari. Sono oltre un centinaio i dae che nel corso del tempo sono stati acquistati o donati al territorio. A luglio del 2021, uno di questi presìdi era stato inaugurato sul Belvedere Puccini. Ma oggi, racconta un residente, non si trova più nello snodo nevralgico, frequentato sia da cittadini che da turisti.