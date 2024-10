Quotidiano.net - La zucca più grande del mondo si chiama Rudy e pesa più di due mucche

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) New York, 15 ottobre 2024 - Laha vinto la 51esima edizione del ‘World Championship Pumpkin Weigh-Off’. Ha sbaragliato la concorrenza grazie ai suoi 1.121 chilogrammi di peso, l’equivalente di due. La singolare competizione ha avuto luogo a Half Moon Bay, a sud di S. Francisco, in California. Il gigante arancione è stato coltivato a partire da aprile dall’agricoltore Travis Gienger che, per partecipare alla gara, ha viaggiato per ben 35 ore prima di raggiungere San Francisco. Nel momento topico, alla prova della bilancia, la celebre colonna sonora del film “Rocky” ha accompagnato lata. Gienger è ormai una celebrità per gli addetti ai lavori: ha conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo. Nel 2023 vinse con unaaddirittura piùdi, un pezzo da 1.247 kg.