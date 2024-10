La Lupa Capitolina a Francis Ford Coppola

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – La. Oggi il regista ha ricevuto il riconoscimento in Campidoglio dalle mani del Sindaco Roberto Gualtieri. L’aula Giulio Cesare ha accolto con un lungo applauso il premio Oscar, in città per presentare alla Festa del Cinema di Roma l’ultimo film, Megalopolis. Prima dell’ingresso in aula,ha partecipato al tradizionale affaccio dal balconcino sul Foro Romano in compagnia del Sindaco e ha firmato il “Libro d’Oro Capitolino” nella Sala delle Bandiere. Il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato il profondo legame dicon l’Italia. “È un onore – ha detto rivolgendosi al regista – poter ricambiare le emozioni che ci ha regalato conferendole la massima onorificenza di Roma Capitale.