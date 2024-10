Bergamonews.it - La Filippi di Berbenno investe in tre impianti fotovoltaici: primo passo verso la comunità energetica rinnovabile

(Di martedì 15 ottobre 2024)1971 srl, azienda che produce pannelli nobilitati e semilavorati per l’arredamento di veicoli ricreazionali, molto attiva sul territorio e attenta alla sostenibilità, sta realizzando un importante progetto relativo all’installazione disui tetti dei tre immobili produttivi a, per un totale di 500 Kw. Tali, oltre a fornire l’energia per il funzionamento dell’attività produttiva, entreranno a far parte di una. “1971 – sottolinea il CEO Salvatore– ha deciso di promuovere questa iniziativa per sottolineare lo stretto legame con il territorio: lapermetterà di fare squadra, con benefici economici, sociali e ambientali per i suoi membri e per lalocale”.